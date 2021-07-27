Раскрыт похожий на Windows 11 вирус

Злоумышленники воспользовались интересом пользователей к новой операционной системе Windows. Согласно отчету компании, продукты «Лаборатории Касперского» обнаружили и предотвратили более нескольких сотен попыток заражения компьютеров пользователей.
Злоумышленники воспользовались интересом пользователей к новой операционной системе Windows. Согласно отчету компании, продукты «Лаборатории Касперского» обнаружили и предотвратили более нескольких сотен попыток заражения компьютеров пользователей.
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