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Раскрыт похожий на Windows 11 вирус

Злоумышленники воспользовались интересом пользователей к новой операционной системе Windows. Согласно отчету компании, продукты «Лаборатории Касперского» обнаружили и предотвратили более нескольких сотен попыток заражения компьютеров пользователей.

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