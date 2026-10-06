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«Написать гадкий комментарий может каждый»: фотограф Волочковой вступилась за балерину

«Написать гадкий комментарий может каждый»: фотограф Волочковой вступилась за балерину

За Анастасию Волочкову вступилась Елена Галицына — фотограф и давняя подруга балерины. Она ответила на упреки в чрезмерной ретуши снимков и выложила видео, где Волочкова, по ее словам, без всякой обработки.

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