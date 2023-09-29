Рэпер Дрейк оплатит фанатам медовый месяц на островах из-за плаката на концерте

Канадский рэпер Дрейк сделал неожиданный подарок своим фанатам на концерте в Атланте. Как сообщает портал HipHopDX, рэпер пообещал оплатить медовый месяц на островах Теркс и Кайкос для пары, которая отменила свой медовый месяц, чтобы посетить его выступление.