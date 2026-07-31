Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 836 подписчиков

Это война: почему УЕФА будет бойкотировать будущие ЧМ по футболу

Это война: почему УЕФА будет бойкотировать будущие ЧМ по футболу

На нашей планете была развязана еще одна война и не исключено, что самая многочисленная. С одной стороны, это страны УЕФА, больше полмиллиарда болельщиков Европейской футбольной ассоциации, которые объявили бойкот ФИФА, там фанатов около трех миллиардов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии