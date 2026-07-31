Это война: почему УЕФА будет бойкотировать будущие ЧМ по футболу

На нашей планете была развязана еще одна война и не исключено, что самая многочисленная. С одной стороны, это страны УЕФА, больше полмиллиарда болельщиков Европейской футбольной ассоциации, которые объявили бойкот ФИФА, там фанатов около трех миллиардов.