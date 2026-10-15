Прекращения огня для того, чтобы Запад привел Владимира Зеленского «в чувство», не будет. Об этом в четверг, 15 октября, на пресс-конференции по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Писториус пообеща...
- ГБ Ускорение перегов...
- ГБ Welt: удары ВС Ро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым