Прекращения огня для того, чтобы Запад привел Владимира Зеленского «в чувство», не будет. Об этом в четверг, 15 октября, на пресс-конференции по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.