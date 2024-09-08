Факультет экономики и управления СГМУ открыл набор абитуриентов

Реализация образовательных программ предусматривает применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологийРеализация образовательных программ предусматривает применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологийФакультет экономики и управления ФГБОУ ВО СГМУ объявляет набор абитуриентов на обучение по следующим направлениям подготовки:38.