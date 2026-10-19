В 2026 году вырос импорт премиальных автомобилей в Россию. Рост составил более 30%. За истекший период текущего года импорт новых машин премиальных глобальных марок увеличился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Петербурге заде...
- Ч Петербуржец забра...
- Ч Продолжительность...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым