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Тренер Чехии о вылете с Евро: «Разочарован, что команда с таким потенциалом едет домой. Главная причина – не обыграли во 2-м туре Грузию» 

Тренер Чехии о вылете с Евро: «Разочарован, что команда с таким потенциалом едет домой. Главная причина – не обыграли во 2-м туре Грузию» 

«Я разочарован тем, что команда с таким потенциалом на будущее едет домой. Мы хотели продемонстрировать его здесь.

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