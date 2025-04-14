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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Ученый из ХМАО создает квантовый компьютер для разработки новых лекарств

Младший научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук Никита Семенин из ХМАО активно участвует в разработке квантовых технологий, что может значительно ускорить прогресс в области фармацевтики и энергетики.

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