Ученый из ХМАО создает квантовый компьютер для разработки новых лекарств

Младший научный сотрудник Физического института им. П. Н. Лебедева Российской академии наук Никита Семенин из ХМАО активно участвует в разработке квантовых технологий, что может значительно ускорить прогресс в области фармацевтики и энергетики.
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