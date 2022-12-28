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Экс-жена Новосельцева баскетболистка Кейру основала проект для помощи женщинам в трудных ситуациях

Экс-жена Новосельцева баскетболистка Кейру основала проект для помощи женщинам в трудных ситуациях

Бывшая жена Ивана Новосельцева Екатерина Кейру основала проект для помощи женщинам. Совместно с продюсером Евгенией Мисник Кейру открыла организацию «Женщина вправе сказать», направленную на помощь женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации.

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