Радиокомплекс «Грань» обеспечит защиту гражданских объектов от БПЛА

В текущем месяце начато серийное производство комплекса РЭБ под названием «Грань». Он разрабатывался специально для защиты различных гражданских объектов от ударов с воздуха, наносимых при помощи беспилотных аппаратов противника.
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