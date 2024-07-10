Турбомотор 2 л, АКП и люк на крыше: премиум-«немец» по цене бюджетного «китайца»

Сегодня два с половиной миллиона рублей — это стоимость самого простого китайского автомобиля. Однако на вторичном рынке за эти деньги можно приобрести премиальный кроссовер и наслаждаться им еще долгое время, если знать о возможных проблемах и вовремя их устранять.