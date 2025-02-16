Попытка Трампа с наскока решить ближневосточный кризис путем депортации палестинцев из Газы терпит провал

На фоне громких заявлений президента Трампа по Украине, которые еще неизвестно во что выльются, американский лидер предпринял очередные шаги и на ближневосточном направлении, видимо, по принципу «куй железо пока горячо».
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