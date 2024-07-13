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Царьград

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Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова* официально стала иноагентом

Правнучка летчика Чкалова Дарья Богданова* официально стала иноагентом

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов 12 июля.На сайте ведомства сообщается, что в соответствии с их распоряжениями в список добавили два человека и два проекта.

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