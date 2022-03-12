АПЛ о годовщине запуска программы по борьбе с расизмом: «Хотим сделать футбол инклюзивной средой для всех и обеспечить полное равенство»

АПЛ рассказала об успехах в борьбе с расизмом за последний год. Год назад лига начала реализовывать программу «Расизму нет места».

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