Знаки Зодиака, которые не умеют общаться

Для некоторых из нас постоянное нахождение в кругу людей - настоящее испытание. Астрологи утверждают, что есть знаки зодиака, которые больше других предпочитают до минимума сократить общение с внешним миром.
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