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В объективе папарацци: Кейт Миддлтон, принц Уильям и маленький Джордж вместе в авто — редкие кадры

В объективе папарацци: Кейт Миддлтон, принц Уильям и маленький Джордж вместе в авто — редкие кадры

Папарацци сняли Кейт Миддлтон с мужем и сыном в машине Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, её супруг принц Уильям и их старший сын Джордж попали в объективы уличных фотографов по пути на воскресное богослужение в церковь Крати-Кирк, расположенную в поместье Балморал.

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