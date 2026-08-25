В объективе папарацци: Кейт Миддлтон, принц Уильям и маленький Джордж вместе в авто — редкие кадры

Папарацци сняли Кейт Миддлтон с мужем и сыном в машине Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, её супруг принц Уильям и их старший сын Джордж попали в объективы уличных фотографов по пути на воскресное богослужение в церковь Крати-Кирк, расположенную в поместье Балморал.