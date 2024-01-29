Международные представители, СМИ приглашены на сессии СНП и комитета НПКСК Синьцзян-Уйгурского АР

Урумчи, 28 января /Синьхуа/ -- Международные представители и СМИ впервые получили приглашение присутствовать на предстоящих сессиях Собрания народных представителей /СНП/ и комитета Народного политического консультативного совета Китая /НПКСК/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/.
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