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Китай

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Международные представители, СМИ приглашены на сессии СНП и комитета НПКСК Синьцзян-Уйгурского АР

Урумчи, 28 января /Синьхуа/ -- Международные представители и СМИ впервые получили приглашение присутствовать на предстоящих сессиях Собрания народных представителей /СНП/ и комитета Народного политического консультативного совета Китая /НПКСК/ Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР, Северо-Западный Китай/.

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