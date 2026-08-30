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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Марсель» отдал Балерди «Роме» в аренду с правом выкупа

Защитник «Марселя» Леонардо Балерди арендован «Ромой». «После шести сезонов в « Марселе » Леонардо Балерди перешел в «Рому» на правах аренды с опцией выкупа.

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