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ЦСКА близок к трансферу форварда «Аль-Джазиры» и ДР Конго Банза («Чемпионат»)

ЦСКА намерен подписать футболиста из чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. Московский клуб близок к трансферу форварда Симона Банза из «Аль-Джазиры», сообщает « Чемпионат ».

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