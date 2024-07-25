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Погба о бане за допинг: «Футбол был частью моей жизни, сколько я себя помню. У меня есть семья, вера, друзья и поклонники, которые поддерживают меня»

Погба о бане за допинг: «Футбол был частью моей жизни, сколько я себя помню. У меня есть семья, вера, друзья и поклонники, которые поддерживают меня»

Французский полузащитник «Ювентуса» в феврале был дисквалифицирован на 4 года за допинг.  «Все дороги ведут к дате апелляции – до тех пор моей целью будет поддерживать форму и ждать.

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