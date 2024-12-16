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«Тебе нужно бороться за титул, а мы пока не готовы». Име Удока посоветовал Хардену не подписывать контракт с «Рокетс» в 2023 году

Звездный защитник намеревался подписать контракт с «Хьюстоном» в межсезонье-2023. «Ключевой момент для меня звучал примерно так: «Что лучше всего подходит нашим молодым ребятам, если мы хотим видеть их прогресс?» Одновременно я сделал это из уважения к Джеймсу.

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