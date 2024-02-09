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Велемудр. Мир тесен.

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  • TTT
    Именины - оно, конечно, так. А статья не понравилась. Много чего сказано; есть противоречия в самой публикации.10 февраля именин...
  • Татьяна Курочкина
    Это ДА ‼️ Мы все "родом из детства " ‼️‼️‼️О современной мол...
  • Надежда Петракова (не хочу)
    во все времена все люди   в том числе и молодежь,разные...Семья-главный Учитель!🙏💗О современной мол...

О современной молодежи

О современной молодежи

То, что сейчас творится в жизни молодых людей, сложно назвать нормальным. Такие понятия как порядочность, честь, верность — приравниваются к чему-то низкому, аморальному.

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Комментарии
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Erna Абих
Что то автор сгустил краски, много прекрасных людей среди молодёжи, и родину защищают сейчас, всё так же молодёжь
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18 час.
Надежда Петракова
во все времена все люди   в том числе и молодежь,разные...Семья-главный Учитель!🙏💗
Ответить
17 час.
Татьяна Курочкина
Это ДА ‼️ Мы все &quot;родом из детства &quot; ‼️‼️‼️
Ответить
13 час.

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