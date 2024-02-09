О современной молодежи

EА Erna Абих Что то автор сгустил краски, много прекрасных людей среди молодёжи, и родину защищают сейчас, всё так же молодёжь

Надежда Петракова во все времена все люди в том числе и молодежь,разные...Семья-главный Учитель!🙏💗