То, что сейчас творится в жизни молодых людей, сложно назвать нормальным. Такие понятия как порядочность, честь, верность — приравниваются к чему-то низкому, аморальному.
О современной молодежи
Комментарии
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EА
Erna Абих
Что то автор сгустил краски, много прекрасных людей среди молодёжи, и родину защищают сейчас, всё так же молодёжь
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18 час.
Надежда Петракова
во все времена все люди в том числе и молодежь,разные...Семья-главный Учитель!🙏💗
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17 час.
Татьяна Курочкина
Это ДА ‼️ Мы все "родом из детства " ‼️‼️‼️
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13 час.
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