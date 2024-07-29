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В России могут ограничить время переработок при ненормированном графике

В России могут ограничить время переработок при ненормированном графике

В Госдуму внесут законопроект, который ограничит время ненормированной работы до 120 часов в год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

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