Два распространенных заблуждения относительно военной операции на Украине

Десять лет назад американский профессор Марти Каплан в своей статье для американских СМИ писал: «Рост количества и качества известных фактов не превращает плохо информированных избирателей в хорошо осведомленных граждан.
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