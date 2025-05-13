Сенатор Карасин назвал вредными высказывания о темах переговоров между РФ и Украиной

Отказ Киева от территорий, использование Запорожской АЭС и доступ Украины к Днепру и Черному морю действительно могут обсуждаться на предстоящих переговорах в Стамбуле, но комментарии о предстоящих темах только вредят атмосфере переговоров.
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