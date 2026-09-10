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Copper Stocks Sink as White House Tariff Uncertainty Spooks Traders

Copper future and related stocks plunged on Thursday morning after a Reuters report said that the White House's "copper tariff plan stalls amid affordability concerns.

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