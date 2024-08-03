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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Иноземцы возле метро рыскают в поисках кого бы можно было усадить в свой “автамабиль лубви” и увезти в “восточную сказку”

Иноземцы возле метро рыскают в поисках кого бы можно было усадить в свой “автамабиль лубви” и увезти в “восточную сказку”

Avia.pro Москва! Город великих контрастов, где история и современность идут рука об руку.

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Комментарии
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александр капитонов
закон на стороне преступников и нарушителей
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6 час.
Владимир Негода
почему Русскому вахта 30\15 . 60\30 .... а чурбаки едут на такую - же вахту ,но уже всем аулом , да еще с женами и детьми , для чего это нужно Российскому народу ?!
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5 час.
ВераВерная
Да ещё за это время успевают получить российские паспорта!
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5 час.

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