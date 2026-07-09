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Смокинги им к лицу: Екатерина Климова показала подросших сыновей — видео

Смокинги им к лицу: Екатерина Климова показала подросших сыновей — видео

Поклонники актрисы в восторге Екатерина Климова , фото: соцсетиЕкатерина Климова не часто радует поклонников семейными снимками, поэтому как только фото и видео с ее детьми попадают в социальные сети, поклонники актрисы начинают бурно их обсуждать.

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