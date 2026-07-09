Поклонники актрисы в восторге Екатерина Климова , фото: соцсетиЕкатерина Климова не часто радует поклонников семейными снимками, поэтому как только фото и видео с ее детьми попадают в социальные сети, поклонники актрисы начинают бурно их обсуждать.