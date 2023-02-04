В Совфеде высмеяли отчет генпрокуратуры ФРГ по взрывам на "Северных потоках"

Потрясающая по "глубине" и "тонкости" выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Потрясающая по "глубине" и "тонкости" выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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