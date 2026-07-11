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7дней.ru

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Ревва и Киселев представили совместный трек на фестивале «Белые ночи»

Ревва и Киселев представили совместный трек на фестивале «Белые ночи»

Артисты сделали необычный проект. Александр Ревва, Владимир Киселев и Севиль Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Когда две творческие энергии объединяются, получается результат, не оставляющий слушателей равнодушными.

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