Ревва и Киселев представили совместный трек на фестивале «Белые ночи»

Артисты сделали необычный проект. Александр Ревва, Владимир Киселев и Севиль Пресс-служба «Русской Медиагруппы»Когда две творческие энергии объединяются, получается результат, не оставляющий слушателей равнодушными.
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