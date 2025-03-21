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Мода и Шоу-бизнес

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Наркотики, кома и инвалидность. Как жизнь молодой порнозвезды превратилась в кошмар наяву?

Наркотики, кома и инвалидность. Как жизнь молодой порнозвезды превратилась в кошмар наяву?

В марте 2024 года зарубежные СМИ облетела новость: 25-летняя американская порнозвезда, обладательница множества наград индустрии для взрослых Эмили Уиллис впала в кому после лечения в реабилитационном центре.

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