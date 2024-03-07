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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шанаева о турнире шоу-программ: «Нас не ограничивала тема в этом году, мы четко понимали, в какую сторону смотреть»

Шанаева выступает в танцах на льду с Павлом Дроздом. «В том году тоже с удовольствием приняли бы участие в «Русском вызове», но из-за того, что был финал Гран-при России и мы активно готовились, мы немножко опоздали с подачей заявки.

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