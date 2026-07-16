Адвокат Зайченко назвала незаконным решение суда оштрафовать рэпера Птаху

Рассмотрение административного дела в отношении рэпера Птахи (Давида Нуриева) по статье о пропаганде наркотических средств в его музыкальных треках проводилось с нарушениями, а ни одно из ходатайств защиты об изучении доказательств отсутствия вины артиста не было удовлетворено судом.
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