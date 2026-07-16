Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

Адвокат Зайченко назвала незаконным решение суда оштрафовать рэпера Птаху

Адвокат Зайченко назвала незаконным решение суда оштрафовать рэпера Птаху

Рассмотрение административного дела в отношении рэпера Птахи (Давида Нуриева) по статье о пропаганде наркотических средств в его музыкальных треках проводилось с нарушениями, а ни одно из ходатайств защиты об изучении доказательств отсутствия вины артиста не было удовлетворено судом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии