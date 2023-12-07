115 млн просмотров и самое популярное немузыкальное видео в YouTube. Трейлер Grand Theft Auto VI установил сразу несколько рекордов

https://mmgp.com/threads/115-mln-prosmotrov-i-samoe-populjar. В этот вторник, 5 декабря 2023 года, состоялся официальный анонс долгожданной игры Grand Theft Auto VI с презентацией трейлера, ставший мегапопулярным во многих странах мира.
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