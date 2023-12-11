Омбудсмен Чувашии оказал содействие малому бизнесу при рассмотрении административных дел

В ходе разбирательств по делам об административных правонарушениях Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков поддержал три субъекта малого бизнеса – компанию ООО «Н.
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