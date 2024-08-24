До октября продлится лето: Вильфанд обрадовал россиян свежим прогнозом Юлия ЧелкановаВедущий метеоролог России, Александр Вильфанд, поделился свежими данными о погодных условиях, которые ожидают страну в ближайшие месяцы.
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