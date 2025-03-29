Результаты опроса Noi.md: Для чего, на ваш взгляд, нужен законопроект, предусматривающий крупные штрафы за дезинформацию в онлайне?

Редакция Noi.md призвала своих читателей принять участие в новом опросе и ответить на вопрос: «Для чего, на ваш взгляд, нужен законопроект, предусматривающий крупные штрафы за дезинформацию в онлайне?" Согласно результатам опроса, проведенного на сайте Noi.