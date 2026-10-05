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Царьград

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Telegram сообщил о выбросе двух акул на пляжи Камчатки

Telegram сообщил о выбросе двух акул на пляжи Камчатки

На популярных пляжах Камчатки были обнаружены туши двух акул: катрана на Халактырском пляже и сельдевой акулы на западном побережье.

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