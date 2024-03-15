На территории Нижегородской области открыты и приступили к работе все участковые избирательные комиссии

15 марта 2024 года в 8.00 в Нижегородской области 2 181 избирательный участок приступил к работе. Среди них 2 177 постоянных участковых избирательных комиссий и 4 временных избирательных участка в местах временного пребывания избирателей.
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