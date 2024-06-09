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Послание для России? Лидер армянских протестов впервые выступил на русском языке

Послание для России? Лидер армянских протестов впервые выступил на русском языке

Баграт Галстанян потребовал смены власти из-за проблем с её легитимностьюСегодня в телеграм-канале "Священная борьба" было распространено обращение лидера движения "Тавуш во имя родины", которое он сделал на русском и английском языках.

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