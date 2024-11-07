Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 708 подписчиков

"Меня здесь не обижают!". Пленный украинец рассказал о том, как врут гражданам Украины об армии России и "зверствах" русского народа

"Меня здесь не обижают!". Пленный украинец рассказал о том, как врут гражданам Украины об армии России и "зверствах" русского народа

Бывший украинский боевик теперь казнит себя за то, что зашёл по приказу командиров ВСУ на чужую территорию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх