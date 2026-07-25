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Русская весна

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Украинский боксёр Усик больше не хочет идти в президенты

Украинский боксёр Усик больше не хочет идти в президенты

Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины. Во время интервью на канале футбольного клуба «Полесье» Усику напомнили, что, согласно свежему опросу агентства Rating, он занял бы пятое место на выборах президента.

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