Украинский боксёр Усик больше не хочет идти в президенты

Чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что не намерен баллотироваться в президенты Украины. Во время интервью на канале футбольного клуба «Полесье» Усику напомнили, что, согласно свежему опросу агентства Rating, он занял бы пятое место на выборах президента.
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