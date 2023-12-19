Зеленский рассказал о последствиях для Украины победы Трампа на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа американская политика станет «более экономной» и ориентированной на внутренние проблемы.
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