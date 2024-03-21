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Несекретные материалы

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Риск распространения туберкулеза в Москве - высокая миграционная нагрузка

В Москве в преддверии Международного дня борьбы с туберкулезом провели пресс-конференцию. На ней заявили, что высокая миграционная нагрузка — одна из особенностей распространения туберкулеза среди взрослых и детей.

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