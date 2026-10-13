What To Watch Tuesday: DWTS Tackles Super Bowl Night, Mike Tyson Docuseries Debuts, And More

On TV this Tuesday: Dancing With the Stars tackles Super Bowl Night, Mike Tyson gets the docuseries treatment, and Ludwig returns for Season 2.
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