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Binance Philippines возвращается в рамках песочницы SEC

Binance Philippines возвращается в рамках песочницы SEC

Binance восстановила доступ к своему веб-сайту на всей территории Филиппин после того, как PLDT восстановила работу платформы в своей сети, продлив период работы под надзором SEC, который по-прежнему зависит от тестирования и соблюдения местных требований.

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