На участке трассы М-4 «Дон» в районе поселка Интернациональный под Шахтами открыли основной ход в направлении Ростова-на-Дону и Москвы, а для поездок между Новочеркасском, Новошахтинском, Ростовом-на-Дону и Москвой водителям теперь нужно пользоваться съездами клеверной развязки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский уже 3 н...
- За дискредитацию ...
- Лавров откровенно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым