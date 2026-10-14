На участке трассы М-4 «Дон» в районе поселка Интернациональный под Шахтами открыли основной ход в направлении Ростова-на-Дону и Москвы, а для поездок между Новочеркасском, Новошахтинском, Ростовом-на-Дону и Москвой водителям теперь нужно пользоваться съездами клеверной развязки.