Ведущие европейские политики, включая руководство ЕС, а также мейнстримные СМИ континента продолжают сообщать общественности новые подробности «грядущей войны с Россией» и призывают сограждан к ней готовиться.
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