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Парк отвлечений: зачем в Европе активно продвигают идею будущей «войны с Россией»

Парк отвлечений: зачем в Европе активно продвигают идею будущей «войны с Россией»

Ведущие европейские политики, включая руководство ЕС, а также мейнстримные СМИ континента продолжают сообщать общественности новые подробности «грядущей войны с Россией» и призывают сограждан к ней готовиться.

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