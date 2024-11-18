J-35: прямой вызов Америке Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая официально объявили, что примут на вооружение многоцелевой малозаметный истребитель J-35A.
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J-35: прямой вызов Америке Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая официально объявили, что примут на вооружение многоцелевой малозаметный истребитель J-35A.
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